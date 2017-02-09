Gazzeli iki kadın mühendis, yanmayan briket yaptı

Yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle inşaat malzemelerinin girişinde büyük sıkıntıların yaşandığı Gazze'de, çiçeği burnunda iki kadın mühendis odun ve kömür külünden yanmayan briket üretti

Gazze İslam Üniversitesi Yapı Mühendisliği Bölümü'nden yeni mezun olan Meced el-Mişheravi ve Ravan Abdullatif, taş ve kum yerine odun ve kömür kullanarak ürettikleri ateşe dayanıklı briketlerle Gazze'deki inşaat malzemesi sıkıntısını bir nebze olsun gidermeyi amaçladıklarını söyledi.



Açıklama yapan mühendis Mişheravi, onlarca denemenin ardından Gazze'de ilk sayılabilecek bu tür bir yapı malzemesini üretmeyi başardıklarını anlattı.



Ürettikleri briketin bir numunesini Japonya'daki gelişmiş laboratuvarlara gönderdiklerini ve inşaatlarda kullanılabileceği konusunda güvenilirlik onayı aldıklarını ifade eden Mişheravi, odun ve kömür külünden ürettikleri briketin hafif olmasına rağmen sağlam ve ateşe dayanıklılık özelliği taşıdığını dile getirdi.

"Briket üretmek için kolları sıvadık"

Odun ve kömür külünden üretilen briketin ağırlığının taş ve kumdan üretilenlerin yarısı, maliyetinin ise yüzde 30 daha az olduğunu vurgulayan Mişheravi, "Arkadaşım Ravan ile elde ettiğimiz bu başarı, üniversitede son sınıf öğrencisiyken 6 ay süren yoğun ve gayretli çalışmamızın ürünü." dedi."Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi" konumundaki Gazze'de insanların yıllardır pek çok sıkıntı ile iç içe yaşamak zorunda kaldığını dile getiren Mişheravi, "Gazzelilerin sıkıntılarından hiç olmazsa birinin çözümüne katkı sağlayacak bir projeye imza atmak istedik. Bölgenin en önemli sorunlarından biri de hiç kuşkusuz kum, çakıl taşı ve çimento gibi inşaat malzemelerinin bölgeye girememesi. Bunun için biz de taş ve kuma ihtiyaç duymadan briket üretmek için kolları sıvadık." diye konuştu.Briket yapımında çimentoya alternatif bir ürün aradıklarını, birçok kez başarısız olmalarına rağmen pes etmediklerini ifade eden Mişheravi, "İsrail'in inşaat malzemelerinin girişine sınırlı şekilde izin verdiği Gazze'de bu alternatif malzemeyi bulmak zordu ancak başardık." şeklinde konuştu.Filistinli iki genç kadın mühendis bu günlerde projeleriyle ilgili aldıkları davet üzerine Japonya'ya gitmeye hazırlanıyor.