Genç kız dehşeti yaşadı. Önce sevgilisi sonra da...

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisiyle buluşan genç kız sevgilisinin ve arkadaşının tecavüzüne uğradı, genç kıza daha sonra da yardım istediği şoför tecavüz etti

Olay Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir süre önce kanseri yenen 15 yaşındaki kız, hafta sonu erkek arkadaşı ile buluşmaya gitti. Daha sonra çifte, erkek arkadaşının bir arkadaşı daha katıldı.



İki erkek, genç kızı ormanlık bir alana götürdü. Burada saldırganların ikisi de genç kıza tecavüz etti. Daha sonra saldırganlar olay yerinden kaçarken, genç kız da korkudan ve yorgunluktan bitap düşmüş bir şekilde en yakın yol kenarına çıktı. Burada bir aracı durdurup yardım isteyen genç kız bir şok daha yaşadı.



45 yaşındaki yaşındaki şoför genç kıza yardım edeceğini söyledi ve aracına aldı. Ancak o da genç kızı tenha bir yere götürüp tecavüz ettikten sonra yol kenarına attı.



Bunun üzerine genç kız yaklaşık iki kilometrelik yolu yürüyerek evine gitmeyi başardı. Genç kızın babası, kızıyla birlikte polise gitti ve şikayetçi oldu. Genç kızın sevgilisi ve arkadaşı yakalanırken, polis diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.