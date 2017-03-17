Genç manken, ilk işinde rayların altında kalarak öldü

Genç manken, ilk işinde rayların altında kalarak öldü

ABD'de bir model, tren raylarında fotoğraf çekilirken trenin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay ABD'nin Teksas eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki model Fredzania Thompson, tren raylarında poz vermeye başladı.

Hamile olduğu da belirlenen manken, bir yönden gelen treni farkederek raylardan çekildi. Ancak genç manken, öteki yönden gelen treni farketmedi. Trenin altında kalan genç manken hayatanı kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Thompson'un annesi Hakamie Thompson, kızının model olmak istediğini ve bunun da ilk işi olduğunu söyledi.

Çekimlerden geriye kalan birkaç fotoğraf ise ailesi tarafından paylaşıldı.

Tren kazasıyla ilgili açıklama yapan yetkililer ise, trende görevli olanların genç kadını fark ettiğini ancak korna çalmalarının ve treni durdurmaya çalışmalarının fayda etmediğini söyledi.
Etiketler; #abd #tren #ölüm
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