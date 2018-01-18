Gençlerin öldüren trendi. Şimdiden 10 can aldı!

Gençler arasında yayılan yeni bir trend ölümlere neden oluyor. Bir gencin başlattığı kapsül deterjan yeme trendi 10 can aldı

Sosyal medyada gençler yeni bir trend başlattı. Yeni trendi adı ise 'kapsül deterjan yeme' trendi. Sosyal medyada bulaşıkları yıkamak için kullanılan deterjanları yiyen gençler bunun videosunu çekerek sosyal medyada yayınlamaya başladı.





Özellikle ABD'de yapılan bu trend şimdiden 10 can aldı bile. Doktorlar ise gençleri uyarıyor. Bu deterjanların etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içerdiğini belirten doktorlar, son derece tehlikeli olduğunu söylüyor.





Alınan bilgiye göre 2018 yılında ABD'de 40 kişi deterjan zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu. Bu zehirlenenlerden yarısının ise kapsül deterjan yeme çılgınlığına katılan gençler olduğu öğrenildi.

