Google'dan Trump'a 4 milyon dolarlık tepki

İnternet arama motoru devi çalışanlarının da 2 milyon dolar bağışla katılabileceği toplam 4 milyon dolarlık sığınmacılar için bir kriz fonu oluşturdu

Google CEO’su Sundar Pichai tarafından bir memo ile duyurulan, şirket sözcüsü tarafından da doğrulanan fonda toplanacak miktar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Göçmen Kaynak Merkezi (ILRC) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) arasında paylaştırılacak.



Fon kararı Sundar Pichai'nin Başkan Trump'ın tartışmalı göç yasağına karşı güçlü itirazlarda bulunduğu ve şirketin kurucularından Sergey Brin'in San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda protesto gösterisine katılmasından bir gün sonra geldi.



Google’dan daha önce ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerini yasaklaması ve sığınmacı alımını durdurmasına ilişkin yapılan açıklamada ‘‘Bu kararnamenin Google çalışanları ve aileleri üzerinde dayatacağı kısıtlamalar veya büyük yeteneklerin ABD’ye gelişine engel olabilecek etkileri için endişeliyiz. Bu konulardaki görüşümüzü Washington'da ve başka yerlerde liderlere duyurmaya devam edeceğiz’’ denilmişti.