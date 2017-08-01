Gözaltına alınmaya çalışan adam, köpeği ısırdı!

İngiltere'de geçtiğimiz haziran ayında bir şahsın gözaltına alınmadan önce polis memuruna ve polis köpeğine saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

İngiltere Manchester'da yakalanmak üzere olan bir şahıs ile polis köpeği Theo arasında yaşananlar ilginç görüntülere sahne oldu.



The Sun'ın haberine göre Polis memuru Gareth Greaves ile polis köpeği Shepherd Theo, aranan bir şahsı gözaltına almaya çalışırken şahıs uzun süre direndi.



Önce polis memuru Gareth Greaves'ı ekarte eden şahıs daha sonra polis köpeği Theo ile boğuşmaya başladı.



Yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtilen boğuşma sonrası yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedilen görüntülere göre gözaltına alınmak istenen şahıs polis köpeği Theo'yu başından ve kulağından ısırdı.



Boğuşma sırasında Gareth Greaves tarafından "onun kulağını ısır" direktifleri alan Alman çoban köpeği Theo, ısırıldıktan sonra birkaç kez de tekme yedi.



Diğer polis memurlarının gelmesiyle kontrol altına alınan durum sonrasında Theo'yu ısıran şahıs gözaltına alınırken polis memuru Greaves'in dudağının patladığı ve elinde kırık oluştuğu belirtildi.





"THEO DAHA ÖNCE GÖZALTI SIRASINDA ATEŞE VERİLDİ"



Olayın ardından açıklama yapan memur Greaves, görev sırasında yaralanan hayvanlar için bir yasa olmadığını ve Theo'yu ısıran şahsa yöneltilen suçlamalarda bu durumun olmadığının altını çizdi.



Aldığı darbe nedeniyle Theo'nun dört gün boyunca uzanamadığını belirten Greaves "Ben de Theo da işe geri döndük. Theo daha önce de gözaltı sırasında bir kişi tarafından ateşe verildi, saldırıya uğradı. Bunu yapan kişiye de herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. O halka göre bir polis köpeği, bizim için ise aileden biri. Birçok insan polis köpeklerinin eve bizimle döndüğünü bilmiyor" şeklinde konuştu.



6 yaşındaki polis köpeği Theo geçen yıl da iki hırsızlık şüphelisinin yakalanmasına yardımcı olurken polis memuru Greaves tarafından Theo hakkında "Theo ve The Mystery Muffin Thief" adlı bir çocuk kitabı da yazılmıştı.