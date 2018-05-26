Hakan Atilla'dan temyiz başvurusu

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekârlığı ve bunlarla ilintili suçlarla yargılanarak 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu

Hakan Atilla'dan temyiz başvurusu
26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:08

Hakan Atilla'nın avukatı Victor J. Rocco tarafından hazırlanan başvuruda suçlu bulunma kararına itiraz edildi. Atilla'ya verilen cezaya değil, Atilla'nın suçlu bulunması ile ilgili karara itiraz eden temyiz başvurusu bir üst mahkeme olan İkinci Bölge Federal Mahkemesi'nde görülecek.

Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın 16 Mayıs'ta yapılan duruşmasında Yargıç Richard Berman, Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmesine; cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin de aldığı cezadan düşürülmesine karar vermişti. Yargıç Berman, Atilla'nın kararla ilgili temyiz hakkını 14 gün içerisinde kullanabileceğini belirtmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakan atilla #abd
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