Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi

New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu

Hakan Atilla davasında jüri karara vardı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde görülen davada, 12 kişilik jüri heyeti, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya yöneltilen 6 ayrı suçun 5’inden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulunurken, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, ve kara para aklama suçuna iştirak etmekten suçlu bulundu. Duruşmayı ve jürinin karar açıklamasını izleyen Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla gözyaşlarına boğuldu.



Yargıç Richard Berman'ın Hakan Atilla'nın cezasının 11 Nisan tarihinden belirlemesi bekleniyor.





Savcılık ve savunma makamlarından Atilla davası değerlendirmesi



Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kendisine yöneltilen "altı suçlamanın beşinden suçlu" bulunmasının ardından, New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Joon H. Kim açıklama yaptı.



Kim, yargılamanın "açık ve adil" olduğunu savundu ve "Halkbank üst düzey yetkilisi, jürinin oy birliğiyle verdiği kararla suçlu bulundu. Suçlu olduğunu kabul eden Reza Zarrab ile birlikle, büyük ve küstahça bir planın ortasında bulunan bu iki kişi, İran yaptırımlarını milyarlarca dolar boyutunda deldi ve çok ciddi federal suçlarla karşı karşıyalar" dedi.



Yabancı bankaların ve bankacıların İran yada ABD’nin yaptırım uyguladığı öteki ülkelere ile işbirliği yapıp yapmama konusunda önlerinde seçenekler bulunduğunu belirten Kim, "Eğer Atilla gibi, Amerikan yaptırımlarını delip, İran’ın petrol ticaretinden kazandığı milyarlarca doları kaçırma planının parçası olup, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söylerseniz, sahte belge düzenlerseniz, o zaman bunların sonuçlarına da katlanmaya hazır olmalısınız. Atilla’nın seçimi ortaya çkan sonuç Amerikan mahkemesinde suçlu bulunmak oldu" diye ekledi.



New York’ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atilla’nın savunma avukatlarından Victor Rocco, jürinin kararının kendilerinde "düş kırıklığı" yarattığını söyledi ve "Atilla masum ve mücadelesine devam edecek" dedi.



Savunma avukatlarından Cathy Fleming de, Atilla’nın "gerçek bir beyefendi" olduğunu, jüri heyetinin Zarrab’a inanmasının ve olayların gerçek yüzünü görememesinin düş kırıklığı yarattığını söyledi.