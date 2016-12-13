Halep'ten korkulan haber geldi

Birleşmiş Milletler'e ulaşan son bilgiler, Suriye'nin Halep kentinde rejim güçlerinin en az 82 sivili öldürdüğüne işaret ediyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert Colville, Halep'in doğusuna geçen Esad rejimine bağlı güçlerin evlere girerek içerideki insanları öldürdüğüne ve 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını duyurdu.



İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere konuşan Colville, söz konusu bilgilerin önceki gece geldiğini ancak sivil ölümlerin tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin bilmediğini sözlerine ekledi.



AFP'nin haberine göre, "infaz şeklindeki" bu kanlı eylemler, Doğu Halep'in dört farklı mahallesinde gerçekleştirildi.



Suriye'de rejim güçleri dün, muhaliflerin çekildiği tüm bölgelerde kontrolü tamamen sağlamıştı. Halep'teki son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephan Dujarric, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kentte çok sayıda sivile yönelik zulüm gerçekleştirildiğine dair henüz doğrulanmamış raporlardan dolayı endişe duyduğunu söylemişti.





