Halkbank'ın genel müdür yardımcısı ABD'de tutuklandı

Reza Zarrab 'dan sonra bir isim daha ABD'de tutuklandı. New York'a giden Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla , FBI tarafından gözaltına alındı. Aynı gün hakim karşısına çıkan Atilla tutuklanarak, Zarrab'ın da bulunduğu cezaevine gönderildi.



Peki Atilla ne ile suçlanıyor?

Geçen sene ABD'ye eşi Ebru Gündeş'le birlikte giden Reza Zarrab, burada gözaltına alınmış ve daha sonra da tutuklanmıştı. Bir yıldır cezaevinde bulunan Reza Zarrab'dan sonra şimdi de Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla New York'te FBI tarafından gözaltına alındı.Aynı gün Yargıç karşısına çıkan Atilla'nın hakkındaki suçlamalar ve hakları yüzüne karşı okundu, daha sonra da Atilla tutuklanarak cezaevine konuldu.Reza Zarrab davası ile ilgili gözaltına alındığı öğrenilen Atilla, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" ile suçlanıyor. Eğer Atilla bu suçlardan suçlu bulunursa ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan ise 30 yıl ceza alacak.Atilla'yı ilk etapta geçici olarak atanan avukat savunurken, mahkeme duruşmayı da 10 Nisan'a erteledi.