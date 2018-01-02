Hamile kadın, düğününde doğum yaptı!

İngiltere'de 19 yaşındaki bir gelin, düğününde bebeğini doğurdu

Olay İngiltere'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki Dannie Mountford ve sevgilisi, Dannie'nin hamile kalmasının ardından evlilik kararı aldı. Hamileliğinin 36. haftasında evlenen Dannie, düğününde eşiyle dans ettiği sırada doğum sancıları çekmeye başladı.



Sancıları olunca hemen hastaneye kaldırılan genç kadın bir kız bebeği dünyaya getirdi.





Hem düğününün hem de doğumunun aynı güne denk gelmesi üzerine o günün hayatı boyunca kendisi için en özel gün olacağını belirten gelin o anları anlattı.



Eşi ile dans ettiği esnada sancılarının tuttuğunu belirten Dannie, durumu hemen annesine söylediğini belirtti. Annesinin bunun üzerine kendisini tuvalete götürdüğünü belirten Dannie, bunun üzerine diğer misafirlerin de ne olduğunu öğrenmek için arkasından geldiğini anlattı.





Doğum başladığını anlayınca taksi ile hastaneye kaldırıldığını belirten Dannie, hastaneye vardığında da doğumun başlamış olduğunu ve bir kız bebek dünyaya getirdiğini söyledi.