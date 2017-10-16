Hamile olduğunu öğrendi, 4 saat sonra doğum yaptı

19 yaşındaki Connie Whitton, bebeği doğmadan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi

Hamile olduğunu öğrendi, 4 saat sonra doğum yaptı

19 yaşında olduğu öğrenilen Connie Whitton, uyguladığı bir diyetin ardından 6 kilo verdi. Bir süre sonra sebepsiz yere kilo alan Whitton, bu durumdan şikayetçi olmaya başladı. Whitton bununla birlikte sürekli sırt ağrısı çekince nedenini öğrenmek için doktora gitti.

Yapılan muayenede hamile olduğunu öğrenen genç kız, bundan 4 saat sonra da doğuma girdi.

Hamile olduğunu saat 9'da öğrendiğini belirten Whitton, saat 1.05'te de bebeğini kollarına aldığını söyledi. Whitton, aradaki bu dört saatin kendisi için dokuz ayın tamamı olduğunu açıkladı.

Hamile olduğu konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını belirten genç kız, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler de yaşamadığını söyledi.

Hamileliği döneminde de spora yapmayı ihmal etmediğini belirten Whitton, bu dönemde çok ağrı çektiğini annesinin de kendisine doktora gitmesi konusunda ısrar ettiğini anlattı.


 

Etiketler; #hamile #connie whitton
Önceki Haber
Mikrofiber bezlerdeki gizli tehlike!
Sonraki Haber
Bir anda kamyonun altına atladı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.