Hangi ülkede eğitim almalıyım, İngiltere mi yoksa Amerika mı?

Yurtdışında eğitim almak istediğiniz bölümler hakkında daha fazla bilgi için Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar

Yurtdışında eğitim almak istediğiniz bölümler hakkında daha fazla bilgi için Mayla Abroad Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

Amerika’da Eğitim Almanın Avantajları

- Amerika’daki kaliteli üniversitelerin ve mevcut programların sayısı gerçekten etkileyicidir.

- Akademisyenlerin kalitesi öğrencilerin seçtikleri alanda kendilerini geliştirebilmeleri için çok önemlidir. Bu konuda ABD’deki üniversiteler en iyi akademisyenleri kadrolarına almaktadırlar. Ayrıca, belirli dönemler boyunca ders veren yabancı hocalar ve bilim adamları da Amerikan üniversitelerini daha değerli hale dönüşmektedirler.

- Birçok üniversitenin dünyanın diğer yerlerinde bağlı programları veya değişim programları bulunmaktadır. Bu da daha fazla kültürel farkındalık ve kişisel gelişim seçeneği ve imkanı tanımaktadır.

- Amerika’da eğitim pratik uygulamaya çok önem vermektedir. Gerçek hayatta öğrencilerin karşılaşabileceği sorunları çözmede pratiğe yönelik uygulamalı bir eğitimin faydası çok büyüktür.

- Üniversitelerde öğrenciler üniversite eğitimi dışında ortak aktiviteler yapmaya yönlendirilirler.

- ABD’de olmak büyük ihtimalle eğitim aldığınız alandaki gelişmelerin tam ortasında olmak demektir.

- Birçok iş imkanı öğrenciler için mevcuttur.

- Güvenli ve farklılıkları kucaklayan sosyal ortam yaşam kalitesini yükseltmektedir.

Amerika’da Eğitim Almanın Dezavantajları

- Eğitim masrafları her geçen yıl daha da artmaktadır. Doların diğer para birimleri karşısında sürekli olarak değer kazanması uluslararası öğrenciler için her zaman bir dezavantaj oluşturmakta ve kendi para birimlerine göre ABD’de eğitim almayı daha pahalı hale dönüştürmektedir.

- Her bir eyalet farklı bir müfredat programı izlemektedir. Bu da eğitim standardının değişiklik göstermesi sonucunu doğurmaktadır.

- Bazı sektörlerde öğrenci eğitim seviyesi işe göre yüksek olduğundan ve öğrencinin işe yönelik motivasyonundan şüphe duyulduğundan dolayı öğrenci başvurduğu işlerde işveren tarafından reddedilebilmektedir.

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İngiltere’de Eğitim Almanın Avantajları

İngiltere yurtdışında eğitim almak isteyen birçok öğrencinin istediği, dünyada en başta gelen eğitim güzergahlarından birisidir. İngiltere en üst düzeyde eğitim sunarken dünyadaki en ünlü üniversiteleri de içinde barındırmaktadır. Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve London School of Economics bu üniversitelerden ilk akla gelenlerdir.

Eğitim sonrası yüksek ücretli işlere kolaylıkla girebilir ve özellikle eğitimini Türkiye’de alan öğrencilere göre ciddi bir rekabet üstünlüğüne sahip olabilirsiniz.

İngiltere’de teknolojinin ve bilimin merkezlerinden birisinde bulunursunuz. Alanınızda ortaya çıkan en son teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve bu çerçevede ciddi bir vizyon edinebilirsiniz.

İngiltere son derece kozmopolitan bir ülkedir. Farklı etnik unsurları içinde barındırmasının yanı sıra, dünyanın her yanından çalışmak için buraya gelen veya tatil amaçlı seyahat eden milyonlarca insanı içinde barındırmaktadır. Bu uluslararası öğrenciler için paha biçilemez bir tecrübe anlamına gelmektedir.

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İngiltere’de Eğitim Almanın Dezavantajları

İngiltere’de eğitim almanın en büyük dezavantajı eğitim maliyetleridir. İngiltere’de diğer ülkelere göre sadece eğitim değil aynı zamanda yaşam maliyetleri de yüksektir. Eğitim maliyetleri ortalama 10 bin pound civarındayken bu seçkin okullarda ve uygulamalı bölümlerde 30 bin poundun üzerine çıkmaktadır.

İngiltere’de yaşam maliyetleri de yıllık kolaylıkla 10 bin poundu bulabilmektedir. Bu yaşam standart seviyenize göre daha da artabilmektedir.