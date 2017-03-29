Hastane temalı restoran dikkat çekiyor

Depok kentindeki bir restoran, farklı tarzı ve menüsüyle müşteri çekiyor

Endonezya’nın Depok kentindeki hastane temalı restoran, ilginç dekoru ve menüsüyle müşterilerin dikkatini çekiyor.



Hastane şeklinde tasarlanan “Hospitalis Restaurant”, farklı tarzıyla müşterilerine ilginç bir deneyim fırsatı sunuyor.



Lokantanın iç kısmı, hastanelerde kullanılan figürlerle donatılırken, ameliyathane ışığı altında masalarda oturan müşterilere, hemşire kılığına girmiş garsonlar servis yapıyor, yemekleri de doktor önlüğü giyen aşçılar hazırlıyor.



İçecekler serum poşeti ve şurup şişesinde, yemekler tabildot tabaklarda servis ediliyor.



Tekerlekli sandalye şeklindeki koltuklarda oturarak yemeklerini yiyen müşteriler, içeceklerine tatlandırıcıları atmak için şırınga kullanıyor.



Restoranın insan organları ve hasta figürleri şeklinde hazırlanan yemek ve tatlıları da dikkati çekiyor.



Duvarlarda ise hastanelerde olduğu gibi insan sağlığı hakkında infografik ve uyarılar mevcut.



Restoranda garsonluk yapan Surya Suryana, “Hemşire kostümü giyerek müşterilere hizmet veriyorum. Gelen müşteriler, hastane temalı restoranda kendilerini farklı bir ortamda hissediyor. Buraya gelen müşteriler genelde kostümlerimizden dolayı bizimle resim çektiriyor. Biz de eğlenceli ve farklı bir ortamda müşterilere en iyi şekilde hizmet veriyoruz.” dedi.



Endonezya’da rekabetin yoğun olduğu restoran işletmeciliğinde girişimciler, değişik tema ve tasarımlarla müşterilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.