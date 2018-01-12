Hawking'den korkutan uyarı: 200 yıl sonra...

Dünyacı ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığı geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hawking, insanlığın 200 yıl sonra kendine yeni bir yuva araması gerekeceğini söyledi

Hawking'den korkutan uyarı: 200 yıl sonra...

Dünyacı ünlü fizikçi Stephen Hawking, çekilen Stephen Hawking'in Favori Yerleri isimli belgeselin 2. bölümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak bilinin Hawking'in açıklamaları korkutacak türden. Çünkü Hawking'e göre küresel ısınmanın etkisiyle Dünya yaşanılmaz bir yer olacak. Bu yüzden insanların 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva araması gerekecek.

İklim değişikliğine inanmayanlara da seslenen Hawking, onlara Venüs'e bakmalarını önerdi. Hawking, Venüs gezegeninin üzerinde 4.5 milyar yıl önce su ve bitkilerin olduğunu fakat ısınmanın etkisiyle okyanusların buharlaşarak gezegenin kurak bir hale geldiğini söyledi.

Venüs'te sıcaklığın 462 santigrat dereceye kadar çıktığını belirten Hawking, Dünya'nın da şimdi 4.5 milyar yıl yaşında olduğunu ve Venüs'le aynı kadere sahip olabileceğini söyledi.


 

Etiketler; #stephen hawking #dünya #küresel ısınma
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Rock man - 8 saat önce
Allah tan kacış yok kanka anla bunu artık
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