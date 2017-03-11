Hawking'den öneri: Dünya hükümeti kurulmalı

Stephen Hawking insanlığın gidişatından kaygı duyduğunu belirtti ve sıra dışı bir açıklama yapıp, tehlikeyi bertaraf etmek için 'dünya hükümeti kurulmalı' dedi.
ABD'li dahi fizikçi Stephen Hawking insanlığın gidişatından kaygı duyduğunu belirtti ve sıra dışı bir açıklama yaptı. Hawking'e göre insanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji nedeniyle bir yıkıma dönüşebilmesi söz konusu.
Daha önceden yapay zekanın tehlikeleri hakkında konuşan Hawking, tehditlerin erken tespit edilebilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Mail.ru sitesinin sahiplerinden Rus işadamı Yuriy Milner ve ünlü bilim adamı Stephen Hawking, önümüzdeki 20 yılda Güneş sistemine en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri’ye robot fırlatmayı öngören Starshot projesi için bir araya geldi.
DÜNYA HÜKÜMETİ KURULSUN
The Times gazetesine konuşan Hawking, medeniyetin başlangıcından beri saldırganlığın hayatta kalmak için işlevli olduğunu vurguladı ve ekledi: "Darwinci evrim gereği, bu bizim genlerimizle ilişkili. Ancak şimdi, bu saldırganlığın nükleer ya da biyolojik savaş yoluyla bizi yok etmesi mümkün. Mantığımız ve aklımız yoluyla, bu içgüdümüzü kontrol etmemiz gerekiyor."
Bu hedef doğrultusunda 'bir tür dünya hükümeti' kurulmasını öneren Hawking, bunun da başka sorunlar ortaya çıkarabileceğini ve bir tiranlığa dönüşebileceğini ekledi. "Tüm bunlar kulağa 'felaket haberi vermek' gibi gelse de, ben iyimserim" diyen Hawking, insan ırkının dirilerek bu zorlukları alt edeceğini düşündüğünü söyledi.