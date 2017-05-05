Hawking: İnsanların Dünya'yı 100 yıl içinde terk etmesi lazım

Dünyaca tanınan İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, insanlığın hayatta kalmak için Dünya’yı 100 yıl içerisinde terk etmesi gerektiğini söyledi.



BBC’nin “Tomorrow’s World” (Yarının Dünyası) serisi kapsamında bu yaz yayınlanması beklenen “Expedition New Earth” (Yeni Dünya Keşfi) isimli belgeselinde konuşan 75 yaşındaki Hawking, üzerinde yaşadığımız gezegen için zamanın tükendiğini söyledi. İklim değişikliği, asteroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun dünyada kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini belirten Hawking, “insanlığın gelecek 100 yıl içerisinde bir başka gezegende kolonileşme ihtiyacı duyacağını” da söyledi. Belgeselde Hawking ve eski öğrencisi Christophe Halfard’ın insanlığın uzayda nasıl yaşayabileceğini tartıştığı belirtildi. Hawking, geçen yıl yaptığı bir açıklamada ise “İnsanlığın geleceği için uzayı keşfetmeye devam etmeliyiz. Başka gezegenlere gitmeden, üzerinde yaşadığımız bu kırılgan gezegende bir bin yıl daha var olabileceğimizi zannetmiyorum” demişti.