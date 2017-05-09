Hawking'ten insanlığa uzaylı uyarısı!

Geçtiğimiz günlerde insanlığın dünyada 100 yılının kaldığını söyleyen ünlü fizikçi Stephen Hawking, uzaylı tehdidine de dikkat çekti.



Dünyanın en önemli fizikçilerinden biri olan Stephen Hawking, insanlığa önemli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde insanların Dünya'da yaşamak için 100 yıllarının kaldığını belirten Hawking, bir an önce yeni bir gezegene gidilmesi gerektiğini belirtmişti.



Hawking yine çok tartılışacak bir açıklama yaptı. Yeni bir gezegen arayışı sırasında insanların uzaylılarla karşılaşma ihtimalinin olduğunu belirten Hawking, böyle bir durumda da uzaylıların insanları bakteriden farksiz göreceğini söyledi.



Hawking, yeni arayışlarla uzaylılarla karşılaşılmasının sonuçlarının kötü olacağını belirtti.



Hawking, geçtiğimiz günlerde de küresel ısınmaya, nüfus artışına ve bulaşıcı hastalıklara dikkat çekmiş ve insanlığın 100 yıl içinde yeni bir gezegene gitmesi gerektiğini söylemişti.