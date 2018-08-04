Helikopter düştü: 18 kişi can verdi

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi hayatını kaybetti

Helikopter düştü: 18 kişi can verdi
04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:29

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü, yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 3 mürettebat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

TASS Ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

2 KARA KUTUSU DA BULUNDU

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.

Etiketler; #rusya #helikopter #helikopter kazası
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