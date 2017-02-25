'Her hafta bir Müslüman öldüreceğim' demişti, cezası belli oldu

Kanada 'da Youtube üzerinden paylaştığı videolarda her hafta bir Müslüman öldüreceği tehditlerinde bulunan şahısa verilen ceza belli oldu

Paris saldırısından sonra yapmıştı

25 yaşındaki Kanadalı Jesse Pelletier, Müslümanlara yönelik tehditler içeren video hazırladı ve bu videoyu Youtube'a yükledi. 2015 yılında paylaşılan görüntülerin ortaya çıkması ile Pelletier yargılanmaya başlandı.Videoda yüzüne bir maske takarak her hafta bir Müslüman'ı öldüreceğini söyleyen Pelletier hakkında verilen karar belli oldu.Mahkemede konuşan Pelletier, yaptığı davranıştan dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu ve tutuklu kaldığı dönemden bu yana da iyi bir kişi haline geldiğini söyledi. Söylediklerinden dolayı suçlu olduğunu kabul eden Pelletier, mahkemede özür diledi. Sanığın avukatı da mahkemede yaptığı konuşmada, müvekkilinin uyuşturucu ve alkol kullanmayı bıraktığını ifade etti.Kararını açıklayan hakim önce sanığa 2 yıl hapis cezası verdi. Hakim daha sonra bu cezayı sanığın pişman olması ve iyi halini göz önünde bulundurarak 18 ay gözetim ve 100 saat kamu hizmetine çevirdi.Öte yandan hakim, sanığın sosyal medya üzerinden video yayınlamasına da yasak getirdi. Ayrıca sanık psikolojik tedavi de görecek.Ancak sanık bu hükümlere uymazsa 2 yıl hapis yatacak.Sanık Pelletier, 2015 yılında Paris'te düzenlenen ve 132 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası böyle bir video hazırlayıp yayınlamıştı. Pelletier videoda hükümetin Müslüman ve Araplar konusunda birşey yapmaması durumunda kendisini harekete geçeceğini ve her hafta bir Müslüman veya Arap öldüreceğini söylemişti.