Her yediğini kusan kadın hamile kaldı, doğan bebek kilosu ile şaşırttı!

Her yediğini kusan akalazya hastası İngiliz kadın, doğum kontrol hapını da kusunca hamile kaldı

İngiltere Pamortisman'de her yediğini kusan Kate Gillespie isimli kadına 2 yıl önce akalazya teşhisi konuldu. Daily Mail'in haberine göre kusmaları önlemek için 24 yaşındaki kadının ameliyat olması gerekiyordu. Ancak doğum kontrol hapını da kusan Kate ameliyattan önce hamile olduğunu öğrendi.



MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ



Doktorların, ameliyat olmazsa bebeğin anne karnında açlıktan öleceğini söylemesine rağmen Kate operasyonu doğuma kadar ertelemeye karar verdi. Doktorları da şaşırtarak bir mucizeyi gerçekleştiren Kate, 4 kilo bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi.



Kate yediği en küçük lokmayı bile anında çıkardığı için doktorlar, besinlerin bebeğe ulaşamayacağından endişeleniyordu. Bu yüzden hamilelik süresince bebek, sıkı kontrollerden geçti. Charlie isimli bebeğin kilosu doktorlar dahil herkesi şoke etti.



AKALAZYA NEDİR?



Nadir görülen bir hastalık olan ve kardiyospazm olarak da bilinen akalazya, bir motor fonksiyon bozukluğudur. Yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapakçığın yutma sırasında gevşeyememesi sonucunda besinler, yemek borusunda takılıp kalır ve genellikle kusmayla vücuttan atılır.