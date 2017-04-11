Her yerde İngilizce

Çalışma hayatına yeni atılanların karşısına ilk çıkan sorulardan biri “yabancı dil biliyor musunuz?” artık dünyanın yeni düzeninde İngilizce veya başka yabancı dil bilenler, iş bulma konusunda daha şanslıdırlar. İş sahipleri de kendilerince oldukça haklıdırlar. Netice itibari ile dünyanın küçüldüğünü daha doğrusu iletişim ve ulaşımın eskisine göre daha rahat olduğunu kabullenmek gerekiyor. Böyle bir durumda iş sahasını genişletmek isteyen iş sahiplerinin personel seçerken dünya diline hakim olan kişileri tercih etmelerini normal karşılamak gerekiyor. Aslında okul hayatında İngilizce veya farklı dil eğitimleri veriliyor. Ancak bunun iş hayatı için yeterli olduğunu söylemek için çok düşünmek gerekiyor. Zaten okuldan mezun olanlar İngilizceyi daha net hale getirmek için çeşitli programlardan faydalanıyorlar veya kendilerini geliştirmek için yurtdışı dil okulları hakkında araştırma yapmaya başlıyorlar. Günümüzde belli bazı ülkeleri İngilizce dil eğitimi almak için tercih edilen ülkeler arasında boy gösteriyor. İrlanda da bu konuda ön plana çıkan ülkelerden biridir. Avrupa kıtasında yer alan ülke, yapı itibari ile güzel, insanları bakımından ince insanlara sahip bir yerdir. Eğitim kurumları ise işlerinde ciddiyetle duran personeller ve eğitmenlere sahiptir. İrlanda dil okulları konusunun tercihler arasında ilk sırada yer almasının nedenlerinden biri de budur. Yani eğitim sürecinde ciddiyeti elden bırakmayan eğitmenler sayesinde kısa sürede İngilizce öğrenebilmek...

Siz de İngilizce öğrenmek için tercihlerinizi doğru yapın

Aslında tüm tercih konularında durum böyledir. Eğitim alırken öncelikle eğitim alınacak yer hakkında bilgi edinmek gerekiyor. Daha sonra eğitim kurumları hakkında fikir edinmek ve daha sonrasında ise bilen birinden yardım alarak tercih yapmak gerekiyor. Tabi dünyamızın internet teknolojisi sayesinde küçülmesini fırsat bilenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Alınan bilgileri tek yere bağlı kalarak değerlendirmek istemeyenler; arama motorlarını, sosyal medya hesaplarını veya ilgilendikleri alan hakkında kurulan internet sitelerini takip ediyorlar. Bu, eğitim almaya başlamadan önce daha doğrusu karar vermeden önce yapılması gereken önemli bir davranıştır. Neticede dil eğitimi konusunda İrlanda gibi bir ülkeyi seçmiş olsanız bile okullar hakkında bilginiz yoksa isabetli bir karar alamayacağınızı biliyorsunuzdur. Bu nedenle İrlanda dil okulları tercihinde bulunurken de yine bu özel arama tekniklerini kullanmak gerekiyor. Tabi bir de arama yapılan yerin konusunda ne kadar doğru bilgi verdiğini de analiz etmek gerekiyor. Mesela bir okul hakkında bilgi edinirken sadece okulun genel durumlarına ulaştığınız bir sitede iseniz ve bu siteye göre karar verecekseniz kesinlikle yanılma payınızın yüzde 80 olacağını söylemek gerekiyor. Bir de aksine sağlıklı bilgiler, doğru detaylar konusunda kendini geliştirmiş platformlardan edinilen bilginin daha sağlıklı olacağın söylemek gerekiyor.

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