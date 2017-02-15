Hindistan rekor kırdı! Tek seferde 104 uyduyu uzaya gönderdi

Uzay teknolojilerine eğilen Hindistan tek seferde uzaya 104 uydu yollayarak bu alanda rekor kırdı

Hindistan, Sriharikota’daki Satish Dawan Uzay Merkezi’nden yerel saatle 9.28’de fırlattığı PSLV-37 taşıyıcı roketiyle yörüngeye 104 uydu göndermeyi başardığını duyurdu. Haber sitesi TOI, ülkenin uzay tarihinde yeni bir sayfa açtığını yazdı.



TOI’ye göre, daha evvel 38 başarılı misyon icra eden PSLV serisi roket, ateşlendikten 17 dakika sonra planlanan koordinatlara ulaşıp nano uyduları bırakmaya başladı. Uyduların tamamı 11 dakikalık zaman diliminde kendi yörüngelerine salındı.



Dünyada 300 milyar doları aşan uzay endüstrisinden daha fazla pay kapmaya çalışan Yeni Delhi yönetiminin bugünkü seferle 3 yerli uydu ile ABD’ye ait 96 uyduyu taşıması dikkat çekti. İsrail, Kazakistan, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de birer uydusu yörüngeye bırakılanlar arasında yer aldı.



Uzmanlar, Hint hükümetinin uzay misyonları için maliyetleri düşürerek uluslararası müşterilere ucuz seçenekler sunduğunu belirtiyor.



Daha önce Mars’a gönderdiği uyduyu yörüngesine oturtan Hindistan, dünyada bunu ilk fırlatışta başaran ilk ülke olmuştu.