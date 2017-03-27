Hindular ruhlarını temizlemek için deniz kenarına akın etti

Endonezya’nın Bali Adası'nda yaşayan Hindular, yarın kutlayacakları “Sessizlik Bayramı” öncesinde "ruhlarını temizlemek" için deniz kenarlarına akın etti

Binlerce Hindu, bir yandan ruhlarının temizlenmesi için dua ederken bir yandan da tanrılarına hediye olarak denize çiçekler ve yiyecekler bıraktı.



Nüfusun büyük kısmını Hinduların oluşturduğu Bali Adası'nda yarın yapılacak Sessizlik Bayramı’nda hayat tamamen duruyor. Hindu inanışına mensup olmayan kişilerin de adadaki sokağa çıkma yasağına uymaları gerekiyor.



O gün "Şeytan'ın yeryüzüne indiğine" inanan Hindular, 24 saat boyunca evlerinden çıkmıyor ve hiçbir işle uğraşmıyor.



Hindular, yerel dilde "Nyepi" olarak adlandırılan Sessizlik Günü'nde, gün boyu oruç tutuyor, televizyon, bilgisayar ya da telefon gibi hiçbir teknolojik alet kullanmıyor. Tüm bunlar, yeryüzüne inen kötü ruhları "adada kimsenin oturmadığına ve ortada hiçbir canlı ruhun dolaşmadığına inandırmak" amacını taşıyor.



Nyepi, aynı zamanda Hindular için "kendini dinleme" günü olarak da biliniyor.



"Sessizlik Bayramı" nedeniyle yarın ülke genelinde resmi tatil ilan edilirken Bali adasındaki Uluslararası Ngurah Rai Havaalanı ve iki feribot terminali kapatılacak.



Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da 250 milyonluk nüfusun yüzde 1,7'si, Bali Adası'nda da 4 milyonluk nüfusun yüzde 83,5'i Hindulardan oluşuyor.