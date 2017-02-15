Hitler'e özendi, tutuklandı

Avusturya'da Hitler'e özenen, onun gibi giyinen bir kişi tutuklandı

Avusturya'da 25 yaşında ismi açıklanmayan bir kişi Hitler gibi giyinip, saç ve bıyığına onunki gibi şekil verdi. Şahıs, pazartesi günü Hitler'in doğum yeri olan kasabada gözaltına alındı. Şahıs, yapılan soruşturma sonrasında da tutuklandı. Şahısın çevresindekilere kendisini Herald Hitler olarak tanıttığı da öğrenildi.Şahısın Inn Braunau'da ev kiraladığı ve iki haftadır Hitler'in doğduğu bu kasabada yaşadığı da öğrenildi. Polis, şahısın evinde yaptığı aramada Nazi dönemine ait propaganda içeren yayınlar da ele geçirdi.Hitler özentisini tanıyanlar, şahısın kendi çapında bir gazete çıkartmayı planladığını söyledi. Şahısın aynı zamanda Münih'e giderek bir parti kurmayı planladığı da öğrenildi.