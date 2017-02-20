Hitler'in telefonu satıldı. Milyonlarca kişinin ölümüne aracı olmuştu

Hitler'in 2. Dünya Savaşı sırasında kullandığı telefon, 243 bin dolara satıldı

Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisiyle tanınan ve de en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı.Hitler'in bu telefonu İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı ve bu telefonla orduya emirler yağdırdığı öğrenildi.ABD'de düzenlenen müzayedede satışa çıkan telefon 243 bin dolara alıcı buldu. Aslında siyah olan telefon kırmızıya boyanmış ve üzerine de Hitler'in isminin baş harfleri yazılmıştı. Telefonu, 1945 yılında Hitler'in kullandığı Berlin sığınağında ele geçirilmişti.Müzayedede 200 bin ile 300 bin dolar arasında değer biçilen telefon için açık artırma ise 100 bin dolardan başladı. Siemens marka telefonun üzerinde bir Nazi kartalı, bir svastika ve de Hitler'in isminin baş harfleri bulunuyor.Hitler'in milyonlarca kişinin ölüm emrini bu telefonla verdiği biliniyor. Bu yüzden telefon 'en çok zarar veren silahlar' adıyla açık artırmaya çıktı.Almanya’nın teslim olmasından sonra Rus yetkililer tarafından İngiliz Tuğgeneral Ralph Rayner’a teslim edilen telefon, Rayner’ın oğlu tarafından satışa çıkarıldı.