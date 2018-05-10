Hocası şortun kısa deyince...

ABD'de bir öğrenci, üniversite hocasının şortunun çok kısa olduğunu söylemesi üzerine, tepki göstermek için sınıfın ortasında soyundu

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:58

ABD’nin Cornwall Üniversitesi’nde eğitim gören Letitia Chai, tez sunumu için prova yaparken hocası Rebekah Maggor’un uyarısıyla dondu kaldı. Maggor, kot şort ve gömlekle sunum yapan Chai’ye şortunun çok kısa olduğunu, bu kıyafetin sunum için uygunsuz olduğunu söyledi.

Maggor’un bu sözleri karşısında şok yaşayan Chai, dersten çıktı. 1 hafta sonra tezin gerçek sunumuna da aynı kıyafetle gelen Chai, sınıf arkadaşları ve Maggor’un karşısında kıyafetlerini çıkarmaya başladı. İç çamaşırlarıyla sunumunu yapan Chai, o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Maggor’un herkesin ortasında yaptığı uyarıya böyle tepki göstermek istediğini söyleyen Chai, “Bana kıyafetimin çok kısa olduğunu ve dikkatleri yaptığım sunumdan uzaklaştıracağını söyledi. ‘Bu giydiğin kıyafet hakkında annen ne düşünür?’ diye sordu. Annemin de benim de giyiniş tarzımla ilgili bir sorunumuz yok” dedi.

Olayın sosyal medyada viral olmasının ardından Maggor üniversite yönetimine açıklama yaptı. Maggor, Chai’den özür dilerken, “Mevcut olay ifade sorunundan kaynaklandı. Amacım sadece sunum sırasında daha profesyonel giyinilebileceğini vurgulamaktı” ifadeleri kullandı.

Etiketler; #şort #derste soyundu #abd
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