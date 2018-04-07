Hokey takımı kaza yaptı: 14 kişi öldü

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde, genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün bir TIR'la çarpışması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti

Humboldt Broncos takımının 18 - 21 yaş arasındaki genç takım oyuncularını taşıyan otobüste şoför dahil 28 kişinin olduğu ve kazada 14'ünün hayatını kaybettiği, üçü kritik durumda olan yaralıların ise bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.





"HEPİMİZ ŞOKTAYIZ"



Saskatchewan bölgesindeki gençler hokey liginden Humboldt Broncos takımının başkanı Kevin Garinger, "Çok sayıda ölü var, hepimiz şoktayız" değerlendirmesinde bulundu.



Kaza geçirenlerin ailelerin ise çocuklarından iyi haber alma umuduyla bekleyişlerini sürdürdükleri açıklandı.