Hollanda Başbakanı'ndan 'özür' açıklaması: Deli misin?

Hollanda Türkiye gerginliği üzerine açıklama yapan Hollanda Başbakanı Rutte, ilişkilerin yumuşamasından yana olduklarını söyledi

Hollanda Türkiye gerginliği üzerine açıklama yapan Hollanda Başbakanı Rutte, ilişkilerin yumuşamasından yana olduklarını söyledi. Hollanda'nın Türkiye'den özür dileyip dilemeyeceğini sorusuna ise Rutte, 'Deli misin?' diyerek yanıt verdi.

Hollanda'nın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı etmesi sonrası iki ülke arasındaki gerginlik sürüyor.Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ilişkilerin yumuşatılmasından yana olduğunu söyledi. Türkiye'nin 'özür çağrısı'nın sorulması üzerine ise Rutte, 'Deli misin?, özür dileyecek değiliz' dedi.Son zamanlarda Hollanda da Türkiye gibi bir seçime hazırlanıyor. Hollanda'da seçimin favorilerinden biri Özgürlükler Partisi'ni kuran Gert Wilders. Wilders, ülkede Müslüman sayısını sınırlı tutmayı, Kuran'ı yasaklamayı, cami ve mülteci merkezlerini kapatmayı vaad ediyor.