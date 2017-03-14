Hollanda'dan Erdoğan'a Srebrenitsa yanıtı

Hollanda'dan Erdoğan'a Srebrenitsa yanıtı

Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamında Hollanda'yı sorumlu tutan açıklamalarına, "iğrenç bir yalan" diyerek cevap verdi.


Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamıyla ilgili sözlerine cevap verdi. Erdoğan'ın "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" sözlerine karşı Rutte, "Bu iğrenç bir tarihsel yalandır," dedi.

Hollanda haber ajansı ANP'nin aktardığına göre Rutte ayrıca, "Erdoğan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Biz bu seviyeye inmeyeceğiz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve aşırı derecede rahatsız edici," ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #hollanda #mark rutte #erdoğan
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