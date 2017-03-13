Hollanda'dan ikinci açıklama: Tehdit varsa, müzakere yok!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte , Türkiye'yle çözüm bulmak istediklerini söylemesinin ardından ikinci bir açıklama yaptı: Tehditler devam ederken, müzakere masasına oturmayacağız.

"WILDERS'IN KAZANMASI KONUSUNDA BÜYÜK RİSK VAR"



"TEHDİT VARKEN ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'yle çözüm bulmak istediklerini söylemesinin ardından yine haddini aştı. Türkiye ile normalleşme kapılarını kapatan Rutte, "Türk hükümetinin tehditleri devam ederken, müzakere masasına oturmayacağız" ifadelerini kullandı."Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in çarşamba günü yapılacak seçimleri kazanması konusunda büyük bir risk var" diyen Rutte, Hollandalılardan Avrupa'daki 'yanlış popülizm trendine' seçimde dur demelerini istedi.Türkiye ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Rutte, "Türk hükümetinden gelen tehditler varken, asla pazarlık yapmayacağız. Hollanda'daki Türkler Hollanda vatandaşıdır, Türk vatandaşı değil." şeklinde konuştu.Rutte ayrıca "Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmeyi istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.