Hollanda'dan yaptırımlara yanıt: Çok kötü değil!

Hollanda'dan yaptırımlara yanıt: Çok kötü değil!

Türkiye'nin Hollanda'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili Hollanda'dan ilk açıklama geldi.


Türkiye-Hollanda arasındaki gerginlikten sonra, Hollanda'ya bazı yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştı. Dün açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda Büyükelçisi'nin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini söylemişti.

Öte yandan diplomatik uçuşlara da izin vermeyeceklerini belirten Kurtulmuş, Hollanda vatandaşları ile ilgili bir problemin olmadığını sadece diplomatik isimlerin Türkiye'ye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.


Hollanda'dan açıklama


Kurtulmuşun bu yaptırım açıklaması Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye soruldu. Konuyla ilgili yorum yapan Rutte, bu yaptırımları 'çok kötü değil' olarak yorumladı.

Rutte, Hollanda'nın öfkeli olması beklenirken, Türkiye'nin yaptırım uygulamasını da şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.
Etiketler; #hollanda #hollanda yaptırım #mark rutte
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.