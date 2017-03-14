Hollanda'dan yaptırımlara yanıt: Çok kötü değil!

Türkiye'nin Hollanda'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili Hollanda'dan ilk açıklama geldi.
Türkiye-Hollanda arasındaki gerginlikten sonra, Hollanda'ya bazı yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştı. Dün açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda Büyükelçisi'nin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini söylemişti.
Öte yandan diplomatik uçuşlara da izin vermeyeceklerini belirten Kurtulmuş, Hollanda vatandaşları ile ilgili bir problemin olmadığını sadece diplomatik isimlerin Türkiye'ye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Hollanda'dan açıklama
Kurtulmuşun bu yaptırım açıklaması Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye soruldu. Konuyla ilgili yorum yapan Rutte, bu yaptırımları 'çok kötü değil' olarak yorumladı.
Rutte, Hollanda'nın öfkeli olması beklenirken, Türkiye'nin yaptırım uygulamasını da şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.