Hollanda, Türkeş'i de kabul etmedi!

Hollanda hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda ziyaretinin iyi karşılanmayacağını açıkladı

Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle önümüzdeki hafta Salı günü Apeldoorn kentinde yapacağı toplantıyı yasakladı.



Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hollanda şubesi tarafından düzenlenen toplantı için Orpheus adlı kongre merkezinde salon kiralandı.



Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, 11 Temmuz Salı günü yapılacak etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Türkeş'in konuşmacı olarak katılacağı duyuruldu.



Ancak Hollanda hükumeti, Bakan Türkeş'in ziyaretinin şu anda uygun olmadığını açıkladı.



Hükümetin açıklamasında, "şu andaki koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.



Hollanda, geçen Mart ayında anayasa değişikliği referandumu kampanyası çerçevesinde toplantı yapmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya izin vermemişti.