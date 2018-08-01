İçinde 101 kişinin olduğu uçak düştü: Ölen yok!

Meksika'nın Durango kentinde bir yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düştüğü bildirildi

İçinde 101 kişinin olduğu uçak düştü: Ölen yok!
01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:03

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, güvenlik ve acil yardım görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi verilerin bulunmadığını açıkladı.

Meksika’nın Durango kentinde, içinde 97 yolcu ve dört mürettebat bulunan bir yolcu uçağı düştü, en az 49 kişi yaralandı.

Meksika yetkililerinden gelen ilk açıklamaya göre kazada can kaybı yaşanmazken, en az 49 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Amerika medyasında yer alan haberlere göre, içinde 97 yolcu bulunan Embrarer 190 tipi 100 koltuk kapasiteli yolcu uçağı Meksika’nın Durango kentindeki Guadalıpe Victoria Uluslararası Havalimanı’ndan kalkıştan çok kısa bir süre düştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #uçak kaza #uçak düştü #yolcu uçağı #meksika
Önceki Haber
Hain tuzak: Astsubayın eşi ve bebeği hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Küçük kıza cinsel organını gösterdi, linçten zor kurtarıldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.