İdlib'te klor gazlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Suriye'de Esad yönetiminin İdlib'e klor gazlı saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Suriye 'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırı da ölü sayısı 100'ün üzerine çıkarken, 500 sivil de gazdan etkilendi.



KLOR GAZIYLA SALDIRI



2 KİŞİ REYHANLI DEVLET HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.Esed rejiminin, İdlib'de düzenlediği saldırının ardından gazdan etkilenen çocuklar, kaldırıldıkları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırmıştı.Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi.İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.Saldırıdan etkilenen 2 kişinin Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.Klor gazıyla düzenlenen saldırıdan etkilenen 2 kişi Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısına getirildi.Burada özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası Türkiye'ye giriş yaptırılan Suriyeli 2 kişi Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada hastanede önlem alındığı görüldü.