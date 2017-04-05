İdlib'te vahşet! Saldırıya uykuda yakalanmışlar

İdlib'te yaşanan vahşeti görgü tanıkları anlattı

Suriye 'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in güneyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal saldırıların tanıkları konuştu.

Saldırı sonrası göç başladı

Sabahın erken saatlerinde beldeye düzenlenen ve kimyasal gazların kullanıldığı saldırıda yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.Rejim ordusuna ait savaş uçakları Han Şeyhun beldesinde 4 farklı noktayı kimyasal gaz içeren bombalarla hedef aldı. Çevreye yayılan gazlardan sadece insanlar değil hayvanlar da etkilendi.Gazlardan etkilenenlere ilk müdahaleyi bölgeye giden sivil savunma ekipleri yaptı. Sivil savunma ekipleri, gazlardan etkilenenlere soğuk su sıktı.Han Şeyhun'daki AA muhabirleri beldenin kuzeyinde saldırıya maruz kalan bir bölgeyi olumsuz şartlara karşın görüntülemeyi başardı. Görüntülerde, kentin kuzeyinde saldırıya maruz kalan ve bombardımanda yıkılan bir evin enkazında gazdan etkilenerek yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri görülüyor.Kimyasal saldırının ardından Esed rejimi, beldede bombardımanda yaralananların tedavi edildiği bir sağlık merkezine saldırarak kullanmaz hale getirdi.Han Şeyhun ilçesine düzenlenen kimyasal saldırıda olay yerine giden ilk sivil savunma ekiplerinden Hamid Kuteyne, yaptığı açıklamada sabah saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının Han Şeyhun bölgesini 4 roketle hedef aldığını belirtti.Roketlerden birinin zehirli kimyasal madde taşıdığını ifade eden Kuteyne, sivil savunmanın hemen olay yerine gittiğini dile getirdi.Kuteyne, "Kimyasal gazdan 250'den fazla kişi etkilenmişti. Saldırıdan etkilenenlerin çoğu uykuda yakalanmıştı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri de zehirli gazdan etkilendi. Saldırıdan etkilenen sivilleri evlerinden çıkartarak dışarıdaki hastanelere taşıdık. Bölgede en sık rastladığımız vakıalar boğulma, sinir gerilmeleri ve ölümlerdi." dedi.Suriye'nin İdlib ilinin Han Şeyhun beldesinde, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısının ardından belde merkezindeki halk bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.Esed rejiminin dün belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında 100’den fazla sivilin hayatını kaybetmesi ve 500 civarında kişinin de gazlardan etkilenmesinin ardından, halk güvenli barınma alanları arıyor.Onbinlerce kişinin yaşadığı beldede, merkezde bulunan siviller, bölgenin kimyasal silah gazlarıyla kirlenmesi ve yeni zehirlenme tehlikesine karşı evlerini terk ediyor.Aileler, ilk etapta Han Şeyhun’un çevresinde akrabalarının yaşadığı köylere yöneldi.Diğer yandan çok sayıda aile muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in daha güvenli ilçe ve beldelerine göç ediyor. Onlarca aile de Han Şeyhun’a yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta, Suriye-Türkiye sınırındaki Atme kampına geldi.Suriyeli muhalif grup Ahraru’ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd, "Şu an Han Şeyhun ve çevre beldelerdeki insanları büyük bir korku sarmış durumda. Aileler saldırının yeniden tekrarlanması korkusuyla evlerini terk etti. Daha güvenli olduğunu düşündükleri diğer bölgelere ve Türkiye sınırına yöneldiler. Bu olay yeni bir tehcirin farklı versiyonudur." ifadelerini kullandı.Han Şeyhun Yerel Meclisi Başkan Yardımcısı Hişam Nicem de 2014’te yaptıkları nüfus sayımına göre, beldede 37 bini merkezde olmak üzere toplam 51 bin kişi yaşadığını belirtti.