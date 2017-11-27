İki erkek tren istasyonunda sevişince...

Avustralya'daki bir tren istasyonunda ilginç anlar yaşandı. Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren iki erkek tutuklandı

Olay Avustralya'nın Melbourne kentinde meydana geldi. Tren istasyonuna giden insanlar, peronda iki erkeği çırılçıplak görünce şaşkınlık yaşadı.



Alınan bilgiye göre iki erkek önce çıplak bir şekilde dans etti. Daha sonra da herkesin şaşkın bakışları arasında ilişkiye girmeye başladı. Bazı kişiler olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazıları ise seslenerek uyarıda bulundu. Ancak ikili, kimsenin sözlerine aldırmadan sevişmeye devam etti.





Olaya şahit olan yaşlı bir kadın daha önce böyle bir şeyi hiç görmediğini, görmeyi de istemeyeceğini söyledi. Çevredekilerden bazıları olay karşısında şoke olurken, bazılarının ise gülerek izlemesi ilginç görüntülere neden oldu.



22 ve 25 yaşlarında olan çifte daha sonra güvenlik müdahale etti. Çiftin istasyonda bulunan 2 adet saksıyı da çaldığı öğrenildi. Çift, hem hırsızlıktan hem de müstehcen hareketlerden bulunmaktan dolayı tutuklandı.