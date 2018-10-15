İki köpeği vahşice öldürdüler!

KKTC'de 2 köpeğin ağaca asıl halde ölü bulunması tepkilere yol açtı

İki köpeği vahşice öldürdüler!
15 Ekim 2018 Pazartesi 09:56

Erenköy beldesinde ormanlık alanda 2 köpek ağaca asılı olarak ölü bulundu. Köpeklerin boyunlarından asılmış şekildeki fotoğrafları sosyal medyada yoğun tepkilere neden olurken, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği, "Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" denildi. Dernek, polis ve hükümeti de olayla ilgili soruşturma açmaya davet etti. KKTC polisinin olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek asma #köpek öldürme
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