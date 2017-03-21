İlginç kampanya! Ehliyetini teslim edene, cenaze hizmeti indirimli!

Japonya 'da yaşlı sürücüleri trafikten çekmek için ilginç bir adım atıldı. Buna göre, eğer yaşlı sürücü ehliyet inden vazgeçerse, cenaze hizmetleri yüzde 15 indirimli olacak.

Japonya'da son bir yılda meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 13,2'sine 75 yaş üzeri sürücüler neden oldu. Bu bilgi üzerine 89 cenaze evini işleten bir firma bir kampanya hazırlamaya karar verdi.Buna göre ehliyetini bölgesindeki karakola teslim eden yaşlı sürücüler, bunu yapmaları durumunda bu şirketten yüzde 15 cenaze hizmetleri indirimi alacak.Öte yandan sadece yaşlı sürücü değil, onun yakınları da bu indirimden faydalanabilecek.Bu kampanya sayesinde yaşlı sürücülerin trafikten çekilmesi ve kazaların oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.Alınan bilgiye göre yaşlı sürücüler en çok gaz ve fren pedallarını karıştırdıkları için kaza yapıyor.2015 yılı verilerine göre ülkede 75 yaş üstü olan 4,8 milyon sürücü var.