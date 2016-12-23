İlginç olay! İnternetten para satıyorlar

Siz hiç paranın internetten satıldığını duydunuz mu? İlginç olay Hindistan'da gerçek oldu

Alınan bilgiye göre Hindistan hükümeti piyasada bulunan paraların yüzde 86'sını tedavülden kaldırma konusunda bir karar aldı. Hükümetin bu kararı ise ülkede yaşayanları sıkıntıya soktu. Ülkede nakit sıkıntısı yaşanmaya başlayınca da girişmci ruh bu fırsatı kaçırmadı.



Bir internet sitesi para çekmek için banka önünde uzun kuyruklar bekleyen halka hizmet için kolları sıvadı. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 2 bin Hindistan rupisi (Türk parası ile yaklaşık 100 TL) satın alabiliyorlar.



Nakit para halkın kurye ile ayağına gidiyor. Para satın alanlar kurye için ise 1 rupi yani Türk parası ile 5 kuruş gibi bir para ödüyor. Nakit para ise şirkete banka havalesi ya da kredi kartı ile yapılıyor. Yoğun ilgi gören şirket halinden memnun.



