İlk aldığı piyango biletine büyük ikramiye vurdu

Kanada'da 18 yaşına yeni giren gence piyangodan büyük ikramiye vurdu

İlk aldığı piyango biletine büyük ikramiye vurdu

BBC'nin haberine göre, Quebec'te yaşayan ve 14 Mart'ta 18 yaşına giren Charlie Lagarde, bunu kutlamak için ilk kez piyango bileti ve bir şişe şampanya aldı.

Biletine 780 bin dolar büyük ikramiye isabet eden Lagarde, paranın tamamı yerine vergiye tabi olmayan, ömür boyu haftada bin dolar seçeneğini tercih etti.

Piyango kuruluşunun sözcüsü Patrice Lavoie, "Yılda 100 bin dolardan fazla vergisiz maaşa eşdeğer. Yani genç bir hanımefendi için hayatta harika bir başlangıç." yorumunu yaptı.

Parayı eğitim ve seyahat için kullanmayı planlayan Lagarde, "Fotoğrafçılık okumak istiyorum. Hayallerimden biri National Geographic için çalışmak." dedi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kanada #piyango
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