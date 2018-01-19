İnanılmaz bir aşk hikayesi!

İngiltere'de çok ilginç bir aşk öyküsü yaşandı. Bir kadın internet üzerinden sohbet ettiği bir erkekten fotoğraf isteyince, ilginç bir tanışmanın temelleri atılmış oldu

İnanılmaz bir aşk hikayesi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da çok ilginç bir aşk hikayesi yaşandı. İngiliz kadın Emma Perrier, internet üzerinden bir erkekle sohbet etmeye başladı. Erkek kendisini Ronnie ismiyle tanıttıktan sonra yarı İtalyan olduğunu ve West Midlands'ta yaşadığını söyledi.

Ancak adamın İtalyanca bilmemesinden şüphelenen Perrier, adamdan fotoğrafını istedi.


Perrier gelen fotoğrafla ise şoke oldu. Bir restoranda yöneticilik yaptığı öğrenilen Perrier, fotoğrafı internetten aratınca, fotoğrafın gerçek sahibinin Türk manken Adem Güzel olduğunu öğrendi. Konuştuğu kişinin 55 yaşındaki Alan Stanley olduğunu öğrenen kadın ikinci şoku yaşadı.


Bunun üzerine genç kadın Türk modelin çalıştığı ajansa ulaştı ve fotoğrafın başka biri tarafından kullanıldığını söyledi. Emma, ajans aracılığıyla manken Güzel'e de ulaştı ve onunla uzun süre internet üzerinden sohbet etti.


Çiftin sohbeti aşka dönüşünce de Güzel İngiltere'ye taşınma kararı aldı. Çift şimdi birlikte Twickenham'da yaşıyor.

İngiliz basını çiftin ilginç aşklarını ise manşetlerine taşıdı. Filmleri aratmayan bir hikaye ile başlayan aşkı basın 'Hayli modern bir aşk hikayesi' başlığıyla verdi.

Etiketler; #ingiltere #aşk #aşk hikayesi #adem güzel
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