İnanılmaz olay! Zavallı işçi bu hale geldi!

Çin'de, bir porselen fabrikasında devrilen makineden fırlayan 10 adet çelik çubuk, bir işçinin vücuduna saplandı

İnanılmaz olay! Zavallı işçi bu hale geldi!
13 Aralık 2018 Perşembe 10:56

Çin'de görülmemiş bir kaza meydana geldi. 49 yaşındaki ismi Zhou olarak açıklanan porselen fabrikası işçisinin vücuduna, çalıştığı makinenin arızalanıp devrilmesi sonucu vücuduna 10 adet 30 santim uzunluğunda çelik çubuk saplandı.

Çin'nin güney doğusunda bulunan Hunan eyaletindeki porselen fabrikasında, gece vardiyasında çalışırken robot makinenin birdevrilmesi sonucu kolda bulunan çelik çubuklar işçinin vücuduna saplandı. Kollarına, omuzuna ve göğsüne 30 santim uzunluğunda çubuklar saplanan işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


AMELİYATLA ÇIKARILDI

Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan işçiye, 10 doktorun katıldığı bir operasyonla müdahale edildi. İşçinin ameliyatını başarı ile gerçekleştiren doktoru Wu, hastaneye ilk geldiğinde durumunun kritik olduğunu ve vücuduna saplanan çubuklardan dolayı sırt üstü yatıramadıklarını söyledi. Ameliyata on doktorun girdiğini belirten Wu, hastanın göğsüne isabet eden çubukların sinirlerini bir santim ile geçtiğini ve hastanın felç olmaktan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Ameliyattan sonra kısa süre hastanede gözetim altında tutulan işçinin, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Etiketler; #çin #kaza #çelik çubuk
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