İncirlik kararı sonrası Merkel'den ilk açıklama

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Almanya İncirlik'ten çekildikten sonra bile Türkiye ile diyalog devam etmeli" açıklamasında bulundu

İncirlik kararı sonrası Merkel'den ilk açıklama

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman hükümetinin İncirlik'ten çekilmeye yönelik onay vermesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Merkel, ilk açıklamasında "Almanya İncirlik'ten çekildikten sonra bile Türkiye ile diyalog devam etmeli" ifadesini kullandı.

Merkel, "Türkiye ile çok sayıda alanda ortak çıkarlarımız ve güçlü ekonomik ilişkilerimiz var, bu nedenle görüşmelerin sürmesi çok gerekli" dedi.

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