İnsanlığın bittiği yer. Onların derdi işkenceyi görüntülemek!

Endonezya'nın Açe eyaletinde 5 kadın 3 erkek kırbaç cezasına mahkum edildi. Halk cezanın infazını izlemek için meydana toplandı

İnsanlığın bittiği yer. Onların derdi işkenceyi görüntülemek!
21 Nisan 2018 Cumartesi 09:30

Endonezya'nın Açe eyaletinde fuhuş ve evlilik dışı ilişki suçlamasından yakalanan 8 kişiye kırbaç cezası verildi.

Cezalar dün şehir meydanında infaz edilirken izlemek isteyenler izdiham yaratınca güvenliği sağlamak için askerler çağrıldı.

11 kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra fenalık geçirdi. Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi. İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi.

Etiketler; #endonezya #kırbaç #işkence
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