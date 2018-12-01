Instagram fenomeni çift ölü bulundu

Sosyal medya fotoğraf paylaşım sitesi Instagram fenomenleri ABD’li 23 yaşındaki Michelle Avila ve 20 yaşındaki Christian Kent Kaliforniya’daki evlerinde ölü bulundular

Instagram fenomeni çift ölü bulundu
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:08

Orange County bölgesinde yaşayan ve çektikleri fotoğraflarla Instagram fenomeni haline gelen çift, Michelle’in annesi tarafından sabah Michelle’nin yatağında birbirlerine sarılmış halde ölü bulundu.

İddialara göre, ölmeden bir gece önce partiye katılan çift, ailelerine hasta oldukları ve antibiyotik aldıkları için alkol almayı planlamadıklarını söyleyerek, arkadaşlarıyla Newport Beach’teki bir partiye katıldılar. Partiden erken ayrılıp eve giden çiftin ailesi ise antibiyotik ve alkol karışımı sebebiyle çiftin zehirlenerek öldüğünü iddia ediyor.

Etiketler; #instagram #fenomen ölüm #sosyal medya
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