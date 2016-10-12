Irak'tan Erdoğan'a yanıt: Ateşli açıklamalarla...

Türk askerinin Başika’dan çekilmesini isteyen Irak Başbakanı Haydar el İbadi’ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bağdat’tan cevap geldi

Irak Başbakanlık Enformasyon Dairesinden yayımlandığı bildiride, "İbadi'nin Ankara ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başika'da bir üs kurması iddiası üzerine Başika'ya girdikleri sözleri asılsızdır. Ayrıca Türk Hükümetini yaptığı9 açıklamalarda, önce Musul Valisi Etil Nüceyfi'nin talebi üzerine daha sonra Kürdistan Hükümeti'nin talebi üzerine ve son açıklamalarında ise, Uluslararası Koalisyon Gücü'nün yalanlamasına rağmen, koalisyon gücü talebi ve izini üzere bulunuyoruz sözlerinde çelişkiler görünmektedir. Türk Hükümeti'nin bu çelişkili açıklamaları, kendilerini ve sonucu bilinmeyen bir krize yol açarak komşu bir ülkenin egemenliğine müdahele ederek Türk askerini zor duruma bıraktılar. Biz, Iraklılar, Irak topraklarını IŞİD'den temizlemeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. Egemenliğimize saldırana karşı direneceğiz. Zafer günü yakındır. Bizi, basında değeri olmayan ateşli açıklamalarla bildiğimiz gerçek yolumuzdan saptırmayacakladır." dendi.



