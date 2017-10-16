Irak'tan Kerkük'e 'petrol' operasyonu: Çatışma çıktı!

IKBY Güvenlik Ajansı, gece yarısı Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği belirtildi, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük'e girip Peşmerge kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi. Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Kerkük'ün merkezi yönetim tarafından azledilen Valisi Necmettin Kerim ise kenti teslim etmeyeceklerinin belirtirken halkı sokağa çağırdı.
Kısa bir süre sonra Irak devlet televizyonu, ordu birliklerinin ‘Kerkük bölgesinde’ geniş bir alanda denetimi ele geçirdiğini duyurdu. Bu arada, devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısını yerleştirildi.
Çatışma çıktı
Irak'ın Kerkük kent merkezine doğru harekete geçen Iraklı güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında, Tazehurmatu kasabası yakınlarında çatışma çıktığı bildirildi.
Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etti.
Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi.
Bunun yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü.
Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin de Peşmerge tarafından durduruluğunu kaydetti.