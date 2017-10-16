Irak'tan Kerkük'e 'petrol' operasyonu: Çatışma çıktı!

Irak'ta merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında tırmanan gerilimin ardından Irak ordusu gece yarısı Kerkük'te askeri üs ve petrol kuyularını ele geçirmek için operasyon başlattı

IKBY Güvenlik Ajansı, gece yarısı Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği belirtildi, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük'e girip Peşmerge kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi. Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Kerkük'ün merkezi yönetim tarafından azledilen Valisi Necmettin Kerim ise kenti teslim etmeyeceklerinin belirtirken halkı sokağa çağırdı.



Kısa bir süre sonra Irak devlet televizyonu, ordu birliklerinin ‘Kerkük bölgesinde’ geniş bir alanda denetimi ele geçirdiğini duyurdu. Bu arada, devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısını yerleştirildi.



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