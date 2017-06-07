İran karıştı: Parlamento binasında silah sesleri

İran'da bugün iki noktada silahlı saldırı düzenlendi. İran basını İran parlamentosundan silah sesleri yükseldiğini duyurdu. Olayda 1 koruma görevlisi öldü, 2 kişi yaralandı. Tasnim'in henüz doğrulanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, meclisteki saldırıda 7 kişi öldü ve 4 kişi rehin alındı. İkinci saldırı Ayetullah Humeyni türbesi önünde gerçekleşti. Burada da 3 kişinin silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'daki türbenin önünde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bilgisi geliyor. Yetkililer saldırganlardan birisinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını açıkladı

İran meclisine yönelik silahlı çatışmada bir koruma görevlisinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Tasnim haber ajansı ise 3 silahlı kişinin iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı. Fars haber ajansı ise erkek bir saldırganın kaçtığını öne sürdü. Tasnim, doğrulanmayan kaynakların, parlamento saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin rehin alındığını söylediğini aktardı.



İranlı milletvekili İlyas Hazrati, 3 silahlı saldırganın iki sivili yaraladığını belirtirken, saldırganlardan birinin tutuklandığını ifade edildi. Hazrati, saldırganlarda kalaşnikof model silah ve bir de tabanca olduğunu açıkladı. Reuters'ın haberine göre saldırganlar meclisin kuzey kapısından girerek korumalara ateş açtılar ve içeri girmeye çalıştılar. Parlamento binasına giriş-çıkışlar kapatıldı, parlamentoya giden yollardan ise geçişe izin verilmiyor.



'POLİSLER ÇEVRESİNİ SARDI' İDDİASI

İKİNCİ SALDIRI HUMEYNİ TÜRBESİNDE

SALDIRGAN KENDİSİNİ PATLATTI

Fars Haber Ajansı, parlamentodaki silahlı saldırganlardan birinin canlı bomba olduğunu aktardı. Saldırganın çevresinin polisler tarafında sarıldığı belirtildi.Meclisin önünde çatışma bulunduğuna yönelik haberlerin gelmesinin hemen ardından İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın 'intihar yeleğini' infilak ettirdiğini duyurdu. Kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaşıldı. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.Reuters'a göre Humeyni'nin türbesine ise 4 saldırgan girmeye çalıştı. Saldırganlardan birinin intihar bombacısı olduğu öğrenildi. Saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı belirtiliyor. Press TV, Humeyni'nin türbesine saldıranlardan birinin ise siyanür içerek intihar ettiğini aktardı.