Merkezi yönetimle koordine vurgusu



Haber Kaynağı: DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.Kasımi, "Türkiye'nin Suriye topraklarında varlığını sürdürmesi, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir. Çatışma alanının Suriye'nin kuzeyine genişlemesi, daha fazla masum insan ve sivilin ölmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.İranlı Sözcü, "Terörizmle mücadele, bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması, bölgedeki barışçıl ülkelerin dış siyasetteki değişmeyen temel kurallarından biridir. Ancak bu konu, merkezi yönetimle koordine olmadan başka bir ülkenin toprak bütünlüğü ihlal edip askeri operasyon yapmasına gerekçe oluşturamaz" dedi.Açıklamada, "Terörizmle mücadele sürecinde, meşru iktidarın siyasi egemenliğine gölge düşürecek yöntemlerin kullanılması kabul edilebilir değildir" ifadelerine yer verildi.