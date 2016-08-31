31 Ağustos 2016 Çarşamba
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    • İran'dan Türkiye'ye: Bir an önce durdurun

    İran, Türkiye'nin Fırat Kalkanı kapsamında Suriye'de sürdürdüğü askeri operasyonlardan "kaygı duyduğunu" belirterek, operasyonların bir an önce sonlandırılmasını talep etti

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 14:11
    İran'dan Türkiye'ye: Bir an önce durdurun
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

    Kasımi, "Türkiye'nin Suriye topraklarında varlığını sürdürmesi, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir. Çatışma alanının Suriye'nin kuzeyine genişlemesi, daha fazla masum insan ve sivilin ölmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Merkezi yönetimle koordine vurgusu

    İranlı Sözcü, "Terörizmle mücadele, bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması, bölgedeki barışçıl ülkelerin dış siyasetteki değişmeyen temel kurallarından biridir. Ancak bu konu, merkezi yönetimle koordine olmadan başka bir ülkenin toprak bütünlüğü ihlal edip askeri operasyon yapmasına gerekçe oluşturamaz" dedi.

    Açıklamada, "Terörizmle mücadele sürecinde, meşru iktidarın siyasi egemenliğine gölge düşürecek yöntemlerin kullanılması kabul edilebilir değildir" ifadelerine yer verildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Iran, Iran Suriye, Iran Fırat Kalkanı

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